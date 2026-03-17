シャープは１６日、本社を堺市から大阪市内に移転した。経営危機に陥っていた２０１６年７月、経費削減のため本社を堺へ移転し、その直後に鴻海（ホンハイ）精密工業の傘下に入った。業績は回復傾向をたどるが、この１０年間、親会社の鴻海の意向に翻弄（ほんろう）される場面が多い。（坂下結子）人材育成の一環新本社は、大阪市中央区のオフィスビルをほぼ丸ごと借りて約８００人が勤務する。企業向け製品のショールームも設