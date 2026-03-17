【サンパウロ共同】キューバ政府は16日、在外キューバ人に国内での企業投資や事業運営を認める方針を発表した。社会主義国キューバは国内で2021年から民間企業の運営許可を拡大しているが、国外に暮らす人は対象外だった。米国の圧力が続く中、インフラやエネルギー、観光分野の投資を呼び込んで経済活性化を図る狙い。国営メディアが報じた。海外への移民が多く、在外キューバ人の数は約300万人との推計もある。ロイター通信