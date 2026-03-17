俳優の小泉孝太郎（47）が17日、兵庫県西宮市で行われたイベント「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」にゲスト出演した。「山鳩色」という薄いカーキ色の羽織に白の和服姿で登場した小泉は「朝からすみません」とにやにやしながらも“花見”に合わせ日本酒を堪能。「最近はまっている食べ物」として「お酒も好きなんですけど、甘い物が相当いけるんですね」と明かし、「日本酒頂きながらつきたてのおもち、あんこ。だまされ