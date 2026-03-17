元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が17日、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が米配信大手Netflix（ネットフリックス）で独占配信されたことについて自身の思いをつづった。中川は「私の祖母はオリンピックやW杯とか国際試合があると夜中でもテレビの前で応援してるタイプなんですが、今回のWBCは地上波で見られなくて残念そうで…」と祖母について記し、「実際にそういう話を聞くと、やっぱりなん