鉄建建設が後場に急伸している。同社は１７日午後２時、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表しており、評価された。通期の売上高予想は従来の見通しから１０億円増額し１８００億円（前期比２．８％減）、経常利益予想は１２億円増額し５５億円（同８１．８％増）に引き上げた。期末一括配当予想は１０円増額の１７０円（前期は１２２円）に修正している。土木事業での設計変更の獲得がこれまでの想定を上回って進捗す