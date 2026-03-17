シスメックスが６日続落。野村証券は１６日、同社株のレーティングを３段階の最上位の「バイ」から真ん中の「ニュートラル」に引き下げた。目標株価は３０００円から１６００円に見直した。同社では１３日に新中期経営計画の説明会を行ったが、同計画の経営資源配分では株価の回復は遠い、と指摘している。同証券ではコア３事業（血球計数、血液凝固、尿検査）による競争力強化に取り組むとみていたが、説明会では多