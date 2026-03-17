北海道コンサドーレ札幌は16日、FWティラパット(19)がU-23タイ代表メンバーに選出されたことを報告した。同代表は「CFA International U23 Men's Tournament 2026」に参加。25日にU-23中国代表、28日にU-23イラン代表、31日にU-23北朝鮮代表と戦う。ティラパットはクラブ公式サイトを通じ、「U-23タイ代表に選出されてとても嬉しく思っています。自分が持っている力の全てを代表のために戦いたいと強く思っています!自分も含