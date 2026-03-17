Jリーグは17日、Jリーグオフィシャルブロードキャスティングパートナーの『DAZN Japan Investment 合同会社』と、2026-27から2032-33シーズンまでのJ3リーグについて放映権契約の締結に合意したと発表した。J1リーグとJ2リーグについては、2023年3月に2033年までの放映権契約を締結。今回の契約締結により、2032-33シーズンまでのJ1・J2・J3リーグ全試合をDAZNで放映することになった。