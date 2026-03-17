ロアッソ熊本は17日、MF永井颯太が右第3中手指骨骨折により、12日に手術を受けたと発表した。加療期間は手術日から約8週間となる。永井は8日のJ2・J3百年構想リーグWEST-B第5節・レイラック滋賀FC戦で負傷。今季ここまでリーグ戦4試合に出場していた。