映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、雪のロケ地での目黒蓮（Snow Man）、浜辺美波、久保史緒里、西垣匠らのオフショットが公開された。 【画像】目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット＆クランクアップショット ■目黒蓮らが広大な雪景色のなかでピース！ 投稿には「雪の山で行われた撮影は、心があたたかくなる場面になっています。ぜひ劇場でご覧ください」というコメントが添えられている。 公