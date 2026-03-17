【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松田聖子の貴重な名曲たちを、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画『松田聖子 ～NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年～』が、NHK BSにて4月4日（BSP4Kでは3月27日）に放送される。 ■進化を続ける松田聖子の魅力が詰まったSPナイト 永遠のアイドル、松田聖子。来る4月1日にデビュー記念日を迎える。その色あせることのない歌声と名曲が今、若い世代や海外のア}