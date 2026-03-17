2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ストロベリー）』や、『ストロベリー＆フロマージュマカロン』など、いちごを使ったスイーツが期間・数量限定で販売開始されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト ストロベリーの洗練された甘い香りの『生チョコレート（ストロベリー）』。ミルクとストロベリーの風味がとけ合う