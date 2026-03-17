16日（月）、SV.LEAGUE MEN （SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは4月17日（金）に有明コロシアムで行われるホーム最終節・SVリーグ男子第22節GAME1のサントリーサンバーズ大阪戦において、「CHiCO with HoneyWorks」が出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 同ユニットは「アオハライド」「まじっく快斗1412」「銀魂」、「ハイキュー!! 」など、数々