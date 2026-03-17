きのう、沖縄県名護市の沖合で船が転覆し、女子高校生を含む2人が死亡した事故で、運輸安全委員会が現地入りし、船の状態などを確認しました。運輸安全委員会山崎二郎 事故調査調整官「船体の写真撮影と主要部分の計測を考えている」きょう午前10時ごろ、国交省の運輸安全委員会が名護市の辺野古漁港を訪れ、転覆した船2隻の状態などを調べました。この事故では、修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒ら