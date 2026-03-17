アニメーション監督の芝山努さんが肺がんのため亡くなったことが17日、株式会社亜細亜堂の公式サイトで発表されました。84歳でした。芝山さんの訃報について、「弊社元代表取締役社長 芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました。享年84歳」と報告。葬儀は近親者のみで執り行われ、後日「お別れの会」を行う予定だということです。■芝山努さんの経歴亜細亜堂によると、芝山さんは1941年3月9日、東京の浅草に生まれ、