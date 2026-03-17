韓国戦を前に記者会見するニールセン監督＝17日、シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子の来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねるアジア・カップで4強入りし、W杯出場を決めた日本は18日、シドニーで韓国との準決勝に臨む。17日はシドニーで最終調整し、公開された冒頭部分では全25選手がランニングなどで汗を流した。記者会見したニールセン監督は「攻撃でも守備でも、自分たちから主導権を持ってやっていきたい」と