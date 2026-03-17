都内のスタジオジブリのスタジオで17日、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督が手がけた立体作品群「パノラマボックス」の一部がメディア向けに公開され、宮崎吾朗監督と鈴木敏夫プロデューサーが宮崎駿監督（85）の近況を語った。【画像】素敵…！となりのトトロ「ねむいよー」今年1月に85歳を迎えた宮崎駿監督について鈴木氏は「そろそろかなと思っていたら、全然そんなことはなくて、やたら元気なんです」と笑顔でコメント。吾朗