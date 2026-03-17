アフガニスタンで実権を握るタリバン暫定政権は、パキスタン軍が病院を空爆し、400人が死亡したと発表しました。アフガニスタンのタリバン暫定政権は、首都カブールの病院が16日、パキスタン軍に空爆されたとSNSに投稿しました。これにより少なくとも400人が死亡、およそ250人がけがをしたと非難しています。一方、パキスタン政府は「タリバンの軍事施設を標的にした」と主張したうえで、タリバン側の説明は「虚偽だ」としています