中井亜美千葉県市川市は17日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）に、市民栄誉賞を授与することを決めたと発表した。中井選手は市川市在住で、市立中学を卒業している。25日にプラハで開幕する世界選手権を控えており、授与式は4月以降で調整している。田中甲市長は「17歳の若さが爆発したようなエネルギーを感じる姿は、市川市にとって大変プラスになった」とたたえ