「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手が、チームに合流した。グラウンドでナインらが作る円陣に拍手で迎えられると一礼して笑顔。帰国したばかりでオフの選択肢もあったが、ウォーミングアップ、キャッチボールなどで体を動かした。伊藤は前回大会に続いてＷＢＣ日本代表に選出。準々決勝ベネズエラ戦でも中継ぎ起用されたが、決勝３ラ