21日に世界的人気グループ「BTS」のカムバック公演が予定されている、韓国・ソウルのカプセルホテルで火災が発生。宿泊客とみられる外国人10人が負傷し、日本人の親子を含む3人が病院に搬送されました。現地の消防によると、日本人親子は、55歳の母親が意識不明の重体、22歳の娘は一時意識不明だったものの、現在は会話できる状態だといいます。火災が起きたのは、14日午後6時頃。火災現場は、観光客が集まるエリアにある7階建ての