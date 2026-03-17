BTSのニューアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が3月27日より、Netflixにて独占配信される。トレイラーとメインキーアートが解禁された。【動画】『BTS: THE RETURN』トレイラー公開兵役を終えたBTSが再び集結本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: 「あの少女」を撮ったの