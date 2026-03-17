米シンクタンク「ＣＳＩＳ」は１７日までに、イランとの戦争における作戦費用の推計を公表した。国防総省が議会に報告した「開戦から最初の６日間における作戦費用が１１３億ドル（約１兆６９５０億円）に達した」との数値を基に推計した。その結果、戦争開始１２日目までの費用は約１６５億ドル（約２兆４７５０億円）に達した可能性があることが判明した。今回の攻撃は、出撃回数、投下兵器数、攻撃目標数などの詳細が比較的