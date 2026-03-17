吉田山田が、4月1日にデジタルEP『うちのはなし』をリリースすることを発表した。今作は前作『家族写真』（2024年10月30日発売／デジタルEP）から約1年半ぶりとなるタイトル。前作にも通ずる“家族”をテーマに掲げ、今年1月に開催したワンマンライブ＜吉田山田シアター2026＞でも披露された「けむり」「花瓶」を含む全5曲が収録となる。YouTubeの再生回数が2,000万回を突破しているNHKみんなのうた「日々」や母への想いを綴った「