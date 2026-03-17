吉田正尚のインスタグラムに登場した選手は…野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ戦に5-8で敗れ、初めて4強に残ることができなかった。今大会打率.375、2本塁打と活躍した吉田正尚外野手（レッドソックス）がインスタグラムを更新。自身の投稿であるにもかかわらず、ある1人の選手の写真を掲載し、話題を呼んでいる。吉田が日本時間16日にインスタグラムを更新。「