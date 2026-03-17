漫画「毒を喰らわばサクラまで」原作者の要マジュロさんが今年２月、死去した。漫画誌「月刊少年マガジン」（講談社）の公式Ｘ（旧ツイッター）で１７日、発表された。同誌編集部から「読者の皆様へ」と題し、「２０２６年２月、原作者要マジュロ先生が逝去されました。『毒を喰らわばサクラまで』第１４話原作を執筆されている最中のあまりに突然の訃報で、編集部一同、深い悲しみにくれています」と訃報を報告。「要先生は