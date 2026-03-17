シンガー・ソングライターのマライア・キャリーが、新曲に向けてスタジオ入りしている。昨年9月にアルバム「Here For It All」をリリースしたばかりのマライアだが、すでに新作に取り掛かっているという。 【写真】マライア・キャリーと双子の娘父はニック・キャノン マライアはバラエティにこう話す。「新曲をレコーディングしているところで、すごく楽しみ。私っていつも新曲をレコ