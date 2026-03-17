上田綺世がリーズにマッチすると現地言及イングランド1部リーズ・ユナイテッドは、来季のプレミアリーグ残留を争うなかで、早くも今夏の補強に向けた動きを見せている。地元紙「Yorkshire Evening Post」は、AIチャットボット「Grok」による予測として、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の獲得の可能性を報じている。リーズは現在リーグ15位に位置しているものの、降格圏とはわずか勝ち点3差と予断を許さない状況