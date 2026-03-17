21日に開催されるグループBTS（防弾少年団）の復帰公演を契機に、ソウル市がソウル全域を祝祭の舞台にする。公演期間の前後、ソウル各地でARMY（BTSのファンダム）のようなファンのための観光・文化プログラムが繰り広げられる。ソウル市は16日、「BTSの復帰イベントである『BTS The City アリラン・ソウル』と連携したソウル型観光プロジェクトを推進する」と発表した。東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）や漢江（ハンガ