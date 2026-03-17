青山商事グループでフランチャイジー事業を担うglobは本日、埼玉・川越市に「PISOLA川越的場店」をオープンした。郊外ロードサイドを中心に展開するイタリアンレストラン「PISOLA」のFC1号店で、店内では生パスタや窯焼きピッツァ、リゾットなどを提供する。【写真】外カリ、中モチモチ…見た目も華やかな『マルゲリータ ブッラータチーズ』店に入ってまず印象に残るのは、バリのリゾートを思わせる空間。木の質感を生かした内