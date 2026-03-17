タレントの紗綾（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第2子が誕生したことを報告した。「第二子が誕生しました」と報告し、赤ちゃんを抱っこしたツーショットを公開。「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて。分娩室では、みんなで楽しくお喋りして、たくさん笑いながらとても和やかで幸せ〜な時間でした」と振り返った。また、「産後1カ月間は、完全休養します」と宣言。「出産は、体の臓器がまる