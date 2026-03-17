昨年3月の選抜高校野球大会の開会式＝甲子園球場第98回選抜高校野球大会は、19日に兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する。指名打者（DH）制が初めて導入され、各校の対応や戦略が注目される。昨春の前回大会を制した横浜（神奈川）や夏の選手権大会覇者の沖縄尚学、秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）、同準優勝の神戸国際大付（兵庫）など32校が頂点を争う。2年ぶりの出場となる大阪桐蔭は、甲子園大会で春夏通算