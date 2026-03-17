◇ファームリーグ阪神―オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）昨秋に野手転向した阪神・西純矢外野手（24）が17日、「4番・右翼」で先発出場。3回に特大のファウルで球場を沸かせた。1―0で迎えた3回2死一塁。カウント1ボール1ストライクからの3球目、130キロのチェンジアップを捉えた打球は大きな弧を描いて左翼ポール際へ。飛距離は十分ながら、わずかに切れてファウルとなり“初本塁打”はお預けとなった。2回先頭の