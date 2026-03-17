◇ファーム・リーグ中地区 巨人-中日(17日、Gタウン)巨人の萩尾匡也選手が開幕から打撃好調をキープし、この試合も2打席目までで2打数2安打を記録。ファーム・リーグの開幕から打率8割を超える数字を記録しています。萩尾選手は2022年ドラフト2位のプロ4年目の外野手。昨季は期待され開幕1軍を勝ち取りました。しかし結果が残せず降格を味わうと、その後はケガの影響もあり1軍では9試合の出場にとどまりました。そして復活を期する