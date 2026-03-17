キューバで16日、全国的な停電が発生し、住民およそ1100万人の生活に影響が出ています。AP通信などによりますと、キューバで16日、電力の供給が完全に停止し全国的な停電が発生したという事です。原因は電力発電システムの老朽化とみられキューバはシステム上の問題を調べています。もう1つの原因は、アメリカのトランプ政権がキューバへの石油輸出を制限した事とみられます。キューバはこれまでベネズエラからの石油の輸入に頼っ