ノルウェー製の高性能ミサイル防衛省・自衛隊の公式Xは2026年3月13日、ノルウェーを初訪問し、F-35Aに搭載可能な対艦・対地巡航ミサイル「JSM（Joint Strike Missile：統合打撃ミサイル）」を受領した様子を投稿しました。【画像】ついに受領…これがF-35用の「万能ミサイル」です同ミサイルは、ノルウェーの防衛企業コングスベルグ・ディフェンス＆エアロスペース（KDA）がノルウェー軍と共同で開発したものです。公式Xでは