去年８月、山形県酒田市で、停車中の車を追い抜き横断歩道上で中学生をはねたとして拘禁３年６か月の実刑判決をうけたものの、はねた当時６２歳の男が控訴している裁判。 【写真を見る】【速報】酒田市女子中学生意識不明事故の控訴審「刑が重い」とはねた男は主張、減刑を求める検察は「控訴棄却を」（山形） きょう、控訴審が仙台高等裁判所秋田支部で開かれ、男は「刑が重すぎる」との理由で控訴したとし、減刑を求めまし