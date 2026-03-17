全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川県・新横浜のラーメン店『ROCK’N THREE（ロックンスリー）』です。計算と揺らぎが生み出す、鶏水ラーメンの傑作久しぶりに会った初恋の人は、昔よりもキレイになっていた。店主・嶋崎さん（※崎の漢字は本来、たつさき）が手掛ける2号ラーメンを食べたのはもう14、5年前、『ロックンロールワン』時代のこと。鶏の深い旨み、エッジの