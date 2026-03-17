今から２か月前。国立競技場で笑顔が弾けた。昨夏のインターハイを制した神村学園はCB中野陽斗（現・いわき）、MF福島和毅（現・福岡）を始めとするJ内定選手６名を擁し、創部初の選手権優勝を達成。有村圭一郎監督は選手たちからの胴上げを受けて宙に舞い、MF遠藤保仁（鹿児島実卒）らを輩出してきたサッカー王国・鹿児島の復活を示した。その一方でひとりだけ、浮かない顔をしていた選手がいる。DF竹野楓太（新３年）であ