【ダメ着XV(15th)スウェット BAL-001】 3月 発売 価格：オープン（参考価格：9,880円） ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」は、締め付けゼロの開放感を実現した全身スウェット「ダメ着XV(15th)スウェット BAL-001」を3月に発売する。価格はオープン。参考価格は9,880円。 ゲーミング着る毛布「ダメ着」はこれ