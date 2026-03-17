知っているだけで計算スピードが劇的に変わる「脳トレ算数クイズ」！今回は一見複雑そうに見える2桁の掛け算。しかし、特定の数字の組み合わせには「裏ワザ」が存在します。ぜひ、考えてみてください。問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。72 × 11 = ?ヒント：7と2を足した数字を、ある場所に「挟む」だけです。答えを見る↓↓↓↓↓正解：792正解は「792」でした。▼解説「2桁の数 × 11