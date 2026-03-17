16日、都内で行われた「THE PEEL」商品説明会＆新TV-CM発表会に、俳優の大泉洋（52）、斎藤工（44）、池松壮亮（35）が登壇した。【映像】マイスターのバッジを手に入れた池松壮亮イベントでは、3人がレモンの果皮むきで対決。一番きれいに長くむけた人が“本格果皮マイスター”に認定されることとなった。池松「何も自信がない。頑張る」大泉「君、昨日練習してきてないの？」池松「しました？」大泉「1週間前からやってる。