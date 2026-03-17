◇第6回WBC準決勝イタリア2─4ベネズエラ（2026年3月16日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝のベネズエラ戦に逆転負け。主将を務めたビニー・パスクアンティノ内野手（28）は自身のX（旧ツイッター）で感謝の思いをつづった。パスクアンティノは「本当に特別なチームだった。ここ数日、イタリアから何百万人もの人々が私たち