17日の参議院予算委員会で、国民民主党の浜野喜史議員が、令和8年度予算をめぐって“政府と国民との間のお金の流れ”について質問した。【映像】片山大臣が回答した瞬間（実際の様子）浜野議員は令和8年度予算は令和7年度当初予算と比較をして、税収については5.9兆円の増加、一般歳出と地方交付税交付金の合計は4.1兆円の増加になっているとしたうえで、「国民から前年度より5.9兆円多く税金をいただき、前年度より4.1兆円多