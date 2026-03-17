「オープン戦、ロッテ−阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・高寺望夢内野手（２３）がオープン戦１号を放った。１点を追う三回無死一塁でカウント２−１から西野が投じた高め直球を捉え、右翼席へ逆転２ラン。中川らと開幕左翼を争う中、この日は「９番・右翼」で出場し４戦連続安打と結果を残した。