ファミリーマートは3月16日、小売・流通業として初めて、アニメツーリズム協会に協会員として加盟したことを発表した。アニメ「デュラララ!!」ラッピング店舗イメージ同社は、従来大切にしてきた"衣・食・住"の価値に"遊"の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めている。また、アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地方へ誘客する強力な