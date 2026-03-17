ナッジは3月16日、エンバウンドと提携し、クレジットカード「Nudge」にて「温泉むすめカード」の提供を開始した。ナッジ「温泉むすめ」公式クレジットカードを提供開始温泉むすめは、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国の温泉地をキャラクター化し、その土地の魅力を伝える地域活性化プロジェクト。本カードは、日常の買い物を通じて同プロジェクトを応援できる仕組みで、カードの月次用額に応じて、温泉むすめが提供する限定特