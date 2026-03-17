道の駅は地域の魅力や食、文化などを体験できる場所として知られていますが、24時間無料で駐車場を利用できることから車中泊を検討する人もいるようです。ネットでは罰金5万円などの口コミもあるようですが、道の駅での車中泊は可能なのでしょうか。 本記事では、道の駅での車中泊の可否を解説します。 道の駅は「仮眠はOKだが宿泊はNG」が原則 国土交通省の説明では、道の駅は「休憩機能」「情報発信機能」「地域連