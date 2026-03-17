「高い年会費を払ってまでゴールドカードを作る意味はあるの？」たまにしか飛行機に乗らないご主人なら、カードの年会費がもったいないと感じるのも無理はないでしょう。 しかし、ゴールドカードを持つ人の多くは、空港ラウンジのためだけに選んでいるわけではないようです。 本記事では、最新のアンケート調査や航空業界の動向を交えながら、ゴールドカードのメリット