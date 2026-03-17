カブキロックスのボーカリスト氏神一番が４月６日に生誕祭「ＳＨＩＲＯ―ＦＥＳ」を東京・渋谷Ｌａ．ｍａｍａで開催する。氏神は「白フェスは松崎しげるさんから『俺は９月６日に黒フェスやってるから、氏神は４月６日に白フェスをやれ！』から始まったフェスでござる。先輩からの音楽エンターテインメントを受け継いでこれからも続けて行けるよう精進していきたい。偶然に誕生月も重なり、最近は『生誕祭』もかねてより盛り上